Сучасні тенденції телефонів і комп'ютерів

Ця презентація досліджує еволюцію мобільних телефонів і комп’ютерів, їхній вплив на повсякденне життя та майбутнє технологій. Ви дізнаєтеся про розвиток смартфонів від перших громіздких пристроїв до сучасних багатофункціональних гаджетів, роль комп’ютерів у роботі й навчанні, а також про новітні тенденції, такі як 5G, штучний інтелект та віртуальна реальність. Окрему увагу приділено екологічним аспектам використання електроніки та інтеграції пристроїв у цифрову екосистему.

📌 Основні теми:

✔ Історія розвитку телефонів і комп’ютерів

✔ Вплив технологій на повсякденне життя

✔ Мережеві технології та хмарні сервіси

✔ Екологічні виклики у виробництві й утилізації електроніки

✔ Перспективи майбутнього: штучний інтелект, 5G, VR/AR

Презентація допоможе краще зрозуміти, як сучасні технології змінюють світ і які інновації чекають на нас у майбутньому.