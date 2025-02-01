Сучасні тенденції телефонів і комп'ютерів

Ця презентація досліджує еволюцію мобільних телефонів і комп’ютерів, їхній вплив на повсякденне життя та майбутнє технологій. Ви дізнаєтеся про розвиток смартфонів від перших громіздких пристроїв до сучасних багатофункціональних гаджетів, роль комп’ютерів у роботі й навчанні, а також про новітні тенденції, такі як 5G, штучний інтелект та віртуальна реальність. Окрему увагу приділено екологічним аспектам використання електроніки та інтеграції пристроїв у цифрову екосистему.
📌 Основні теми:
✔ Історія розвитку телефонів і комп’ютерів
✔ Вплив технологій на повсякденне життя
✔ Мережеві технології та хмарні сервіси
✔ Екологічні виклики у виробництві й утилізації електроніки
✔ Перспективи майбутнього: штучний інтелект, 5G, VR/AR
Презентація допоможе краще зрозуміти, як сучасні технології змінюють світ і які інновації чекають на нас у майбутньому.