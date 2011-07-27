Тур-портал Отдыхаем

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Добавлена
12 лет назад
190 просмотров
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http://otdihaem.com/poisk_otelia/search?country=56&city=322

Участие в создании проекта: тур-портал Отдыхаем http://otdihaem.com/

Позиция: Ведущий контент-менеджер.

Обязанности: Создание отельной базы и размещение описаний на веб-ресурсе.