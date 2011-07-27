Тур-портал Отдыхаем
Наполнение сайтов
Добавлена190 просмотров
12 лет назад
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http://otdihaem.com/poisk_otelia/search?country=56&city=322
Участие в создании проекта: тур-портал Отдыхаем http://otdihaem.com/
Позиция: Ведущий контент-менеджер.
Обязанности: Создание отельной базы и размещение описаний на веб-ресурсе.