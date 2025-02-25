Умею многое

Добрый день.

Меня зовут Лирона .

Прохожу обучение по программе Менеджер-маркетплейсов.

💪 Мной успешно пройден онлайн курс “Нейросети по-взрослому от А до Я” и получен сертификат участника!

💰Теперь у меня есть полное понимание в чем заключается работа с различными нейросетями! Мотивация зашкаливает, желание быстрее пройти полное обучение и начать получать деньги!

🎓Курс вел Дмитрий Дьяков, рассказал все доступно, понятно и без воды, а его ученики уже на начальных этапах имеют заработок в этой нише от 100 000 т.р. в месяц.

Готова к сотрудничеству