Умею многое

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2 месяца назад
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Добрый день.

Меня зовут Лирона .

Прохожу обучение по программе Менеджер-маркетплейсов.

💪 Мной успешно пройден онлайн курс “Нейросети по-взрослому от А до Я” и получен сертификат участника!

💰Теперь у меня есть полное понимание в чем заключается работа с различными нейросетями! Мотивация зашкаливает, желание быстрее пройти полное обучение и начать получать деньги!

🎓Курс вел Дмитрий Дьяков, рассказал все доступно, понятно и без воды, а его ученики уже на начальных этапах имеют заработок в этой нише от 100 000 т.р. в месяц.

Готова к сотрудничеству