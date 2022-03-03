Установка модулей, расширений и дополнений на сайт
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3 года назад
Один из вариантов доработки сайта,заключающийся в установке и настройке требуемых модулей,расширяющих функционал вашего сайта.
Предлагаем:
1. Установить и настроить модули доп. функционала, платежные модули,плагин службы доставки,фотогалерея и другие;
2. Улучшение функционала сайта,путем установки дополнений: виджет кнопок,обратный звонок,корзина и др.
Стоит учитывать,что мы работаем исключительно с сайтами на системе битрикс.
перед оформлением заказа обращайтесь пожалуйста в чат.