Установка модулей, расширений и дополнений на сайт

Один из вариантов доработки сайта,заключающийся в установке и настройке требуемых модулей,расширяющих функционал вашего сайта.

Предлагаем:

1. Установить и настроить модули доп. функционала, платежные модули,плагин службы доставки,фотогалерея и другие;

2. Улучшение функционала сайта,путем установки дополнений: виджет кнопок,обратный звонок,корзина и др.

Стоит учитывать,что мы работаем исключительно с сайтами на системе битрикс.

перед оформлением заказа обращайтесь пожалуйста в чат.