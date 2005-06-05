Ведение социальных сетей
Наполнение сайтов
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую Вас!
Что я делаю в данном проекте?
Размещаю готовый контент.
Скачиваю, копирую видео материалы с одной соцсети и размещаю в другой.
По ссылке Вы можете увидеть пример работы, которой занимаюсь в настоящее время. https://rutube.ru/channel/24732578/
Также ВК у меня есть группа, которая наполнена уже моим личным контентом.