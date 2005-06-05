Ведение социальных сетей

Приветствую Вас!



Что я делаю в данном проекте?



Размещаю готовый контент.

Скачиваю, копирую видео материалы с одной соцсети и размещаю в другой.



По ссылке Вы можете увидеть пример работы, которой занимаюсь в настоящее время. https://rutube.ru/channel/24732578/

Также ВК у меня есть группа, которая наполнена уже моим личным контентом.