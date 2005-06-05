Ведение социальных сетей

Наполнение сайтов
Добавлена
3 месяца назад
нет просмотров
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Приветствую Вас!

Что я делаю в данном проекте?

Размещаю готовый контент.
Скачиваю, копирую видео материалы с одной соцсети и размещаю в другой.

По ссылке Вы можете увидеть пример работы, которой занимаюсь в настоящее время. https://rutube.ru/channel/24732578/
Также ВК у меня есть группа, которая наполнена уже моим личным контентом.