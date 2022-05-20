Заведение детский смарт-часов на Wildberries

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3 года назад
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Кейс по заведению детских смарт-часов на Wildberries. В задачу входило:

  • Оптимизация названий под внутренний поисковик WB;
  • Написание уникальных Seo текстов под каждый товар;
  • Ресайз изображений под требования маркетплейса;
  • Добавление вариаций цветов, где это было необходимо;
  • Максимально подробное заполнение характеристик.
Было заведено около 68 позиций. Каждую карточку приходилось заполнять вручную с трёх подходов, так как в это время сам маркетплейс жутко лагал и поэтому заведение таблицей не представлялось возможным. 

Важное замечание по работе. Скриншоты я сделал до того, как заказчик прописал наличие товара, поэтому везде этот товар показан недоступным к продаже. Сейчас эти часы размещены уже с ценой и приносят прибыль.