Заведение детский смарт-часов на Wildberries

Кейс по заведению детских смарт-часов на Wildberries. В задачу входило:

Оптимизация названий под внутренний поисковик WB;

Написание уникальных Seo текстов под каждый товар;

Ресайз изображений под требования маркетплейса;

Добавление вариаций цветов, где это было необходимо;

Максимально подробное заполнение характеристик.

Было заведено около 68 позиций. Каждую карточку приходилось заполнять вручную с трёх подходов, так как в это время сам маркетплейс жутко лагал и поэтому заведение таблицей не представлялось возможным.

Важное замечание по работе. Скриншоты я сделал до того, как заказчик прописал наличие товара, поэтому везде этот товар показан недоступным к продаже. Сейчас эти часы размещены уже с ценой и приносят прибыль.