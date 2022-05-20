Заведение детский смарт-часов на Wildberries

Кейс по заведению детских смарт-часов на Wildberries. В задачу входило:
- Оптимизация названий под внутренний поисковик WB;
- Написание уникальных Seo текстов под каждый товар;
- Ресайз изображений под требования маркетплейса;
- Добавление вариаций цветов, где это было необходимо;
- Максимально подробное заполнение характеристик.
Важное замечание по работе. Скриншоты я сделал до того, как заказчик прописал наличие товара, поэтому везде этот товар показан недоступным к продаже. Сейчас эти часы размещены уже с ценой и приносят прибыль.