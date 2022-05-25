Заведение уличных светильников в интернет-магазин

Задача состояла в том, чтобы завести различные светильники в интернет-магазин на CMS TILDA. Был дан прайс-лист с товарами, а также сайт донор. Я скопировал название, характеристики и описание оттуда. Также скопировал фотографии. Сложность этой работы заключалась в торговых предложениях и дополнительных опциях. Большинство светильников шло в нескольких расцветках, а также с дополнительной фурнитурой и элементами. Поэтому пришлось максимально подробно прописывать каждый из вариантов. С поставленной задачей я справился.