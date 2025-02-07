Баннер для Omari.to Дизайн, айдентика

Этот баннер был разработан в честь достижения Omari.to – попадания в мировой ТОП-50 TikTok. Дизайн транслировался на большом экране в центре Алматы, подчеркивая значимость события.

💡 Что сделано:

🔹 Полностью разработан фирменный стиль баннера – яркий, энергичный, соответствующий динамике контента Omari.to.

🔹 Создано уникальное лого – запоминающийся стиль, который выделяет личный бренд.

🔹 Визуальный акцент на рекордных 40 000 000 подписчиков – использование четкой типографики и контрастных элементов для привлечения внимания.

📩 Готова к разработке баннеров, айдентики и визуального контента для брендов и медийных личностей!