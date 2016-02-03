Баннер для психологического центра (горизонтальны)
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8 лет назад
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Психологический центр "N" должен был провести интернет практикум. Задача: как можно ярко разрекламировать его услугу. Фразы имелись в техническом задании. Разрабатывал сам баннер. Адрес учреждения скрыт.