Баннеры для Mirrolla Sulsen

Надо было сделать креативные, не пугающие баннеры для линейки Sulsen (шампуни и пасты от перхоти) для компании Mirrolla. Цель - показать перхоть метафорически (я взяла бумажные кораблики, перышки, одуванчик, россыпь белого порошка, заказчику понравилось), использовать фирменные цвета продуктовой линейки и красивых людей на фотографиях, сделать яркие, необычные и цепляющие баннеры для наружной рекламы.