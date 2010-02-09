Биллборд для магазина техники "Ермак"
Наружная реклама
Добавлена249 просмотров
14 лет назад
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В нашу задачу входило создание рекламного биллборада для новог магазина компьютерных комплектующих и бытовой техники "Ермак". Были подобраны иллюстрации, отрисован логотип, предоставленный клиентом в непригодном для печати качестве и сверстан сам макет.