Дизайн плаката для рекламного стенда «MEDIA24»
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Добавлена140 просмотров
13 лет назад
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http://iljamiskov.com/portfolio/2011/polygraphy/billboard/
Этот плакат еще долго будет радовать туристов или прохожих, пришедших к стенду в трудную минуту с вопросом «А куда бы сходить?».
Плакат выполнен под размеры стенда: 220cm x 130cm
Размер графического файла: 6236px x 3685px с разрешением 300 dpi
Всего рекламных мест на плакате: 116