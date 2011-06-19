Дизайн плаката для рекламного стенда «MEDIA24»

http://iljamiskov.com/portfolio/2011/polygraphy/billboard/

Этот плакат еще долго будет радовать туристов или прохожих, пришедших к стенду в трудную минуту с вопросом «А куда бы сходить?».

Плакат выполнен под размеры стенда: 220cm x 130cm

Размер графического файла: 6236px x 3685px с разрешением 300 dpi

Всего рекламных мест на плакате: 116