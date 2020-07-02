Изображения/публикации для социальных сетей

Создам и оформлю для Вас изображения для социальных сетей.Возможны любые размеры / параметры.Учту в работе все Ваши пожелания.️Пришлю Вам макеты, чтобы определиться со стилистикой (или же если знаете, как хотите, чтобы выглядела работа, можете прислать мне пример. ).️Далее, разработаю 3 макета для Вас.️Вариант, который Вам понравится больше, доработаю Для заказа:️Напишите параметры/разрешение, которое Вам нужно.️Информацию, которую Вы хотите видеть на изображении.️ Фотографии, которые Вы хотите видеть на изображении.️Напишите Ваши предпочтения, какой бы Вы хотели видеть итоговую работу.Остальные нюансы обсудим в чате.