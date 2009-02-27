http://napoval.narod.ru/Rosbri/1rosbri.html

Комплексное оформление фасада магазина. Варианты вывески, облицовки фасада, входной группы с козырьком и дверями индивидуального дизайна. Оформлено в презентационный альбом с иллюстрациями, подробным описанием и предварительной сметой.