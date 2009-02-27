Концепт оформления фасада ресторана

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15 лет назад
112 просмотров
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http://napoval.narod.ru/Navigation/frame_outdoor001a.html

Дизайн оформления фасада ресторана Япона МАМА.

Дополнительно дано предложение по рестайлингу знака Япона мама.

Презентация концепта, участие в переговорах с заказчиком.