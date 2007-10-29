Магазин Адидас. г.Ялта. Оформление входной групы

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http://gulenkoff.io.com.ua/album50650
Заказчик: Adidas Ukrain
В канун открытия магазина, производится вот такая работа:
На витражи наклеивается белый 641 аракал, или китайский аналог (дешевле), или другой цвет (фирменный например). И наносится лого и рекламный текст.
Таки образом не видно проводимых внутри реставрационных или строительных работ. А так же присутствует реклама, что не маловажно.