Магазин «Кондитерские изделия».
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14 лет назад
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Оптово-розничный магазин кондитерских изделий, пирожных и конфет.
Была проведена выездная фотосессия, сфотографирован почти весь ассортимент магазина. Из полученных ф отографий были составлены коллажи. Также были отрисованы логотипы кондитерских фабрик.