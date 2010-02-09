Магазин «Кондитерские изделия».

Оптово-розничный магазин кондитерских изделий, пирожных и конфет.

Была проведена выездная фотосессия, сфотографирован почти весь ассортимент магазина. Из полученных ф отографий были составлены коллажи. Также были отрисованы логотипы кондитерских фабрик.