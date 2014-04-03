Магазин по продаже крепежа и сопутствующих инструм
Добавлена178 просмотров
10 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Часто так бывает (классика).
- Человек (Заказчик) заказал вывеску.
- Ему сделали, все нормально. Работает.
- Задумал он сменить аренду, вывеска не того формата. Часто уже не свеженькая, выгоревшая, покоробленная и т.п.
- Звонит - А там - дизайнер , ушел, архив потерян и т.д. (По каким соображением ему не предоставили макеты - история умалчивает. Город маленький - процентов 80%, что зажал деньги)
- Дает, то что есть уже другим исполнителям. Как в этом случае, привью для согласования.
- И наш маховик начинает раскручиваться:
1 распознание шрифта - мимо
2 поиск персонажа (была вероятность не творческой самодеятельности) - мимо
3 поиск деталей (решеток, болтов)
4 натягивание примера под новый размер.