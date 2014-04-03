Магазин по продаже крепежа и сопутствующих инструм

Часто так бывает (классика).

- Человек (Заказчик) заказал вывеску.

- Ему сделали, все нормально. Работает.

- Задумал он сменить аренду, вывеска не того формата. Часто уже не свеженькая, выгоревшая, покоробленная и т.п.

- Звонит - А там - дизайнер , ушел, архив потерян и т.д. (По каким соображением ему не предоставили макеты - история умалчивает. Город маленький - процентов 80%, что зажал деньги)

- Дает, то что есть уже другим исполнителям. Как в этом случае, привью для согласования.

- И наш маховик начинает раскручиваться:

1 распознание шрифта - мимо

2 поиск персонажа (была вероятность не творческой самодеятельности) - мимо

3 поиск деталей (решеток, болтов)

4 натягивание примера под новый размер.