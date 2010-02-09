Макет для небольшого магазина
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Добавлена275 просмотров
14 лет назад
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Данная фруктово-овощная композиция была приготовлена для небольшого магазина. Задача - сделать ярко, солнечно, и аппетитно. Макет печатался на самоклейке и наклеивался на большое окно, сверху висит вы веска на ярко-красной плашке.