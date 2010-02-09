Макет для ресторана "Калужская застава"
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Добавлена258 просмотров
14 лет назад
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Макет для фасадной стороны одного из самых элегантных и уютных подмосковных ресторанов, призванный п ривлечь автомобилистов, движущихся по Калужскому шоссе. Был отрисован логотип, в макете соблюдены цв ета и стилистика ресторана.