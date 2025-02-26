Набір підписників

Кейс: Реклама школи англійської мови з акцентом на підписки.
📍Що ми мали?
Школа англійської мови, побудована на особистому бренді, з акцентом на якісні закріплені історії та цікаві рілси.
📍Результати за 10 днів:
Витрати на рекламу: 93$
Кількість кліків: 740
Кількість підписників: 223
Кількість запитів на навчання: 16
Конверсія в підписку: 30,1%
❗️Важливі моменти:
Кожен новий підписник — це потенційний студент школи.
Результат залежить не лише від таргетованої реклами, а й від активного ведення сторінки, яка активно просувається та залучає аудиторію.
Цей підхід демонструє високий рівень залучення та ефективність реклами.