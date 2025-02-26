Набір підписників

Кейс: Реклама школи англійської мови з акцентом на підписки.



📍Що ми мали?

Школа англійської мови, побудована на особистому бренді, з акцентом на якісні закріплені історії та цікаві рілси.



📍Результати за 10 днів:

Витрати на рекламу: 93$

Кількість кліків: 740

Кількість підписників: 223

Кількість запитів на навчання: 16

Конверсія в підписку: 30,1%



❗️Важливі моменти:

Кожен новий підписник — це потенційний студент школи.



Результат залежить не лише від таргетованої реклами, а й від активного ведення сторінки, яка активно просувається та залучає аудиторію.



Цей підхід демонструє високий рівень залучення та ефективність реклами.