Набір підписників

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2 месяца назад
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Кейс: Реклама школи англійської мови з акцентом на підписки.

📍Що ми мали?
Школа англійської мови, побудована на особистому бренді, з акцентом на якісні закріплені історії та цікаві рілси.

📍Результати за 10 днів:
Витрати на рекламу: 93$
Кількість кліків: 740
Кількість підписників: 223
Кількість запитів на навчання: 16
Конверсія в підписку: 30,1%

❗️Важливі моменти:
Кожен новий підписник — це потенційний студент школи.

Результат залежить не лише від таргетованої реклами, а й від активного ведення сторінки, яка активно просувається та залучає аудиторію.

Цей підхід демонструє високий рівень залучення та ефективність реклами.