Наружная реклама для выставки кошек

Задача: сделать привлекательный и минималистичный плакат для выставки кошек.

Способ решения: подобрал приятный оттенок синего и сделал небольшое взаимодействие графики с этим цветом.

Результат: прошлые выставки собирали в среднем 100 человек. После хорошей рекламы, выставка собрала рекордное количество посетителей — 267 человек : )