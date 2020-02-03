Наружная реклама для выставки кошек

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Задача: сделать привлекательный и минималистичный плакат для выставки кошек.
Способ решения: подобрал приятный оттенок синего и сделал небольшое взаимодействие графики с этим цветом.
Результат: прошлые выставки собирали в среднем 100 человек. После хорошей рекламы, выставка собрала рекордное количество посетителей — 267 человек : )