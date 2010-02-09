Плакат для ЧОП "Альфа-Информ"
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Добавлена343 просмотра
14 лет назад
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Макет для использования в качестве декоративного элемента в офисе компании "Альфа-Информ".Иллюстраци я про военных из нашего хранилища клипартов, стилистика подобрана по официальному сайту www.alfainfo rm-chop.ru