Плакат для ЧОП "Альфа-Информ"

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Добавлена
14 лет назад
343 просмотра
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Макет для использования в качестве декоративного элемента в офисе компании "Альфа-Информ".Иллюстраци я про военных из нашего хранилища клипартов, стилистика подобрана по официальному сайту www.alfainfo rm-chop.ru