Плакат для NUK
Наружная реклама
Добавлена509 просмотров
14 лет назад
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Рекламный плакат основной продукции компании NUK - сосок и бутылочек для кормления младенцев. Верстк а выполнена с учетом всех фирменных шрифтов и цветов компании NUK. Фотографии продукции были предост авлены заказчиком.