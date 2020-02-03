Плакат для танцевального центра «ROND»

Задача: создать плакат для наружной и внутренней рекламы без привлечения профессионального фотографа.

Способ решения: важный аспект задачи — отсутствие красивых реальных фотографий. Вместо использования стоковых фотографий, было принято решение использовать приятную векторную графику для лучшего привлечения внимания.

Результат: воздушность композиции и векторная графика в стиле one-line (рисунок без отрыва руки) подчеркнула легкость как самих танцев, так и порога вхождения в них абсолютно для всех.