Плакаты для парикмахерской/солярия
Наружная реклама
Добавлена1315 просмотров
14 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Два наружных плаката,. Один для парикмахерской, другой для солярия, оказывающих свои услуги под одни м брендом - "Ваша парикмахерская". Никаких элементов фирменного стиля и фирменных цветов у компании не было. Задача - красочно и броско разместить все необходимые надписи на макете.