Плакаты для парикмахерской/солярия

Два наружных плаката,. Один для парикмахерской, другой для солярия, оказывающих свои услуги под одни м брендом - "Ваша парикмахерская". Никаких элементов фирменного стиля и фирменных цветов у компании не было. Задача - красочно и броско разместить все необходимые надписи на макете.