Плакаты для выставочного стенда
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Добавлена318 просмотров
14 лет назад
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По заказу ОАО «Стратегические резервы» (www.st-reserves.ru) подготовлен дизайн пяти плакатов для сте ндов компании на выставках. В макетах использованы изображения из нашей коллекции клипартов по темат ике "природа".