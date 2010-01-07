Продвижение танцевальной школы

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Крупная Новосибирская школа танцев Dance Academy решила стать лидером рынка в новом сезоне. Для этого, они открыли несколько новых клубов и задумались о работающем позиционировании и эффективном продвижении своих услуг.

Было проведено исследование, определены конкурентные рынки, изучена специфика деятельности, определены конкурентные преимущества, сегментирована ЦА. определены ее ожидания. В результате появились около 15 идей позиционирования, из которых мы выбрали самую очевидную и работающую.

Затем была разработана концепция продвижения, где была определена стратегия для разных целевых групп, найдены эффективные идеи по полиграфии, мероприятиям, наружной рекламе, PR, партизанскому маркетингу, интернет-продвижению, новым услугам и дальнейшему развитию бизнеса компании.

После этого были разработаны 10 рекламных идей, которые оригинально и образно утверждали идею позиционирования и конкурентные преимущества в сознании ЦА.