Разработка стандарта для сети Билайн

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15 лет назад
194 просмотра
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http://napoval.narod.ru/Beeline/05beeline.html

Разработка стандарта для сети офисов обслуживания клиентов Билайн.

Последующая работа по адаптации стандарта под реальные фасады по всей России.

Отчет на сайте NAPOVAL.NAROD.RU.