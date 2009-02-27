Разработка стандарта для сети Билайн
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15 лет назад
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http://napoval.narod.ru/Beeline/05beeline.html
Разработка стандарта для сети офисов обслуживания клиентов Билайн.
Последующая работа по адаптации стандарта под реальные фасады по всей России.
Отчет на сайте NAPOVAL.NAROD.RU.