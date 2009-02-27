Разработка стандарта наружного оформления
Наружная реклама
Добавлена129 просмотров
15 лет назад
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http://napoval.narod.ru/Outdoor/01_elt.html
Разработка стандарта наружного оформления сети магазинов. Заказчику предоставлены варианты дизайна с подробным описанием конструкции и материалов. По такому эскизу сразу можно составить предварительную смету на изготовление квадратного метра вывески.