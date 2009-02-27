Разработка стандарта наружного оформления

Наружная реклама
Добавлена
15 лет назад
129 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://napoval.narod.ru/Outdoor/01_elt.html

Разработка стандарта наружного оформления сети магазинов. Заказчику предоставлены варианты дизайна с подробным описанием конструкции и материалов. По такому эскизу сразу можно составить предварительную смету на изготовление квадратного метра вывески.