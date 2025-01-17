Рекламный текст для косметики!

Shine like a carrot!

Mr. Scrubber Skin Food з олією моркви — твій маст хев для свіжого вигляду! Крем для обличчя круто зволожує, робить шкіру супер м’якою та дарує природне сяйво. Олія моркви допомагає оновити клітини шкіри, вирівнює тон і робить тебе ще яскравішою! Ти готова підкорювати світ з Mr. Scrubber!



Уяви: ти, березовий гай і спокій.

В таку реальність переносить універсальний заспокійливий гель Round Lab Birch Juice з березовим соком.... Даруєвідчуття комфорту. Легка формула з натуральними екстрактами швидко поглинається, знімає подразнення та відновлює гідробаланс. Ідеальний продукт для чутливої шкіри – використовуй щодня!