Ресторан “Ченто-Перченто”
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Добавлена295 просмотров
14 лет назад
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Макет автодорожного щита для ресторана итальянской кухни (www.chento.ru). Макет выполнен в стиле общ его фирменного стиля. Чтобы лучше бросаться в глаза и привлечь внимание, большую часть площади заним ает официальный логотип ресторана