Шиномонтаж «Пит-Стоп»

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Добавлена
12 лет назад
134 просмотра
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Стелла, выполненная из черного композитного материала с прорезанными указателями, подсвеченными изнутри неоном.

Вывеска на заднем плане — объемные буквы с неоновой подсветкой, закрепленные на крыше здания.