Шиномонтаж «Пит-Стоп»
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Добавлена134 просмотра
12 лет назад
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Стелла, выполненная из черного композитного материала с прорезанными указателями, подсвеченными изнутри неоном.
Вывеска на заднем плане — объемные буквы с неоновой подсветкой, закрепленные на крыше здания.