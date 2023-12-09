Мне 17 лет и

Я-сертифицированный таргетолог, занимающийся настройкой продающей рекламы, составлением цепляющих рекламных текстов и креативов. Отлично знаю свое дело, но пока ищу клиентов. Могу работать в нишах абсолютно разных тематик.

У меня имеется свое сообщество, где я подробно расписала свои услуги, свое дело и то, чем могу быть полезна ( как и любой таргетолог, знающий свое дело ) https://vk.com/businesstargetgo

Так как я без опыта , то хотела бы предлагать свои услуги по невысоким ценам.

А если все пройдёт успешно , то там посмотрим. Надеюсь на сотрудничество!