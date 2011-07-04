Торговый центр «Белый парус»
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Добавлена108 просмотров
12 лет назад
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Облицовка композитным материалом всего фасада.
На каждом этаже находится по одной вывеске:
1. Универсам «Копейка»
2. «Стинол»
3. Торговый центр «Белый парус»
1. Универсам «Копейка»:
Объемные буквы с внутренним газосветом — надписи Копейка и Универсам.
Объемные буквы из ПВХ без лиц, с открытым неоном — надпись торговая сеть.
Объемная монета выполнена из композитного материала с прорезанными элементами, которые подсвечены изнутри неоном.
2. «Стинол»:
Объемные буквы с внутренним газосветом.
3. «Белый парус»:
Объемные буквы с внутренним газосветом.
Открытый неон на парусе и линии горизонта.