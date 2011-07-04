Облицовка композитным материалом всего фасада.

На каждом этаже находится по одной вывеске:

1. Универсам «Копейка»

2. «Стинол»

3. Торговый центр «Белый парус»

1. Универсам «Копейка»:

Объемные буквы с внутренним газосветом — надписи Копейка и Универсам.

Объемные буквы из ПВХ без лиц, с открытым неоном — надпись торговая сеть.

Объемная монета выполнена из композитного материала с прорезанными элементами, которые подсвечены изнутри неоном.

2. «Стинол»:

Объемные буквы с внутренним газосветом.

3. «Белый парус»:

Объемные буквы с внутренним газосветом.

Открытый неон на парусе и линии горизонта.