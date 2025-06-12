Vans Old Skool Рекламный постер обуви

Серия рекламных постеров, разработанная для промо-кампании обувных брендов: Vans, Nike и New Balance.
Задача заключалась в создании яркого, но универсального визуального стиля, который подходит для разных моделей обуви и сохраняет целостность серии. Каждый постер оформлен в собственной цветовой гамме, соответствующей духу бренда.
В работе использованы:
– минималистичная компоновка с акцентом на товар;
– абстрактный фон с эффектом "краски", добавляющий динамику;
– четкая типографика и выверенное расположение текста;
– легкие винтажные текстуры, чтобы добавить глубины и индивидуальности.
Такой подход хорошо подходит для рекламных материалов в Instagram, маркетплейсах, брендинговых презентациях и печатных форматах.
Инструменты: Photoshop,Figma.