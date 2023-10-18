Анимированное слайд-шоу
Обработка фотографий
Добавлена1 просмотр
2 месяца назад
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Создам музыкальное анимированное слайд-шоу высокого качества ( выразительные эффекты переходов , анимированные слайды , яркие и разнообразные спецэффекты }
Анимированный слайд с просмотром содержимого.
Слайд шоу монтируется в формате МП-4
Тематика по желанию заказчика.
Не по шаблону.
Создание слайд-фотоальбома, слайд листа.