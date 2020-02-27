Готов выполнить самую сложную роботу в самые краткие сроки. умею работать более чем 150-ти стилях, сделаю красивые, яркие и не обычные фото. сделаю не обычный дизайн сайта, ресторана, квартиры. так же есть опыт роботы с 3D объектами.(Монтаж видео, обработка песен, обработка фото, озвучка текста - сделаю быстро, качественно и не дорого)Почта - [email protected]телеграм - @aleks_krov