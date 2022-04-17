Бесшовный узор для печати.

Здравствуйте, я Елена! Спасибо, что посетили мой профиль! Профессионально занимаюсь графическим дизайном в Adobe Photoshop с 2010 года. Это многогранные проекты, такие как иллюстрация и множественная обработка, цветовая коррекция, ретушь фотографий, замена-удаление-добавление объекта, кадрирование, повышение резкости, изменение цвета, форматирование изображений в PDF, PNG, JPG, SVG. Изготовлю на заказ визитки, пригласительные, баннеры для социальных сетей. Я специализируюсь на сетях instagram, pinterest для продвижения вашего продукта. Я всегда открыт для новых и интересных проектов и с нетерпением жду новых клиентов. Моя главная цель – сделать работу, которая понравится клиенту. Стараюсь выполнить заказ в короткие сроки.