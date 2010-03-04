Без коминтариев - Super Woman
Обработка фотографий
Добавлена111 просмотров
14 лет назад
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Хотите сделать приятное другу, подруге, своим близким? - Шарж, незабываемый подарок к любому празднику,да и просто сюрприз близкому человеку или коллеге по работе.Это уникальный подарок, существующий в единственном экземпляре, результат которого обязательно оценит получатель.
Для выполнения шаржа от вас требуется всего лишь фото в фокусе крупным планом.
Выполненная работа передается заказчику по электронной почте.