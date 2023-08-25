Бьюти ретушь

В работе выполнены :

- Замена фона

- Удаление высыпаний, красноты

- Улучшение качества изображения

- Добавление волос, изменение цвета волос, добавление румян, хайлайтера

- Цветокоррекция

Внимание! Стоимость индивидуальна и зависит от качества фотографии, сложности запроса, сроков. За расчетом и консультацией просьба обращаться в личные сообщения. Я открыта к творческим предложениям??