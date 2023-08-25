Бьюти ретушь
Обработка фотографий
Добавлена3 просмотра
4 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В работе выполнены :
- Замена фона
- Удаление высыпаний, красноты
- Улучшение качества изображения
- Добавление волос, изменение цвета волос, добавление румян, хайлайтера
- Цветокоррекция
Внимание! Стоимость индивидуальна и зависит от качества фотографии, сложности запроса, сроков. За расчетом и консультацией просьба обращаться в личные сообщения. Я открыта к творческим предложениям??