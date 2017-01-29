Чему учат в школе танцев Новосибирска

Во всех школах танца учат по разному. Где то лучше, где то хуже. А что в нашей школе происходит? Отвечаю! Мы занимаемся качественно и знаем чего хотим. А хотим мы хороших результатов и много побед. Если кто не верит, заходите на сайт где представлены множество выступлений нашей школы танцев http://project-nsk.ru. Обратите внимание на хореографов. Они у нас с большим опытом и не оставят равнодушными Ваших детей. Они прививают любовь в танцам с первого занятия.