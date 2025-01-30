Deep retouching
Проявка RAW — файла (баланс белого, насыщенность, экспозиция, контраст)
Кадрирование (при необходимости с использованием ИИ)
Сложная пластика (лицо, волосы, тело, одежда, мебель)
Отбеливание зубов
Ретушь глаз
Глубокая ретушь кожи (использование техники Dodge& Burn и/или частотного разложения)
Глубокая ретушь волос (замена участка прически при необходимости)
Чистка фона (удаление пятен, царапин, объектов + обтравка и замена фона)
Локальная цветокоррекция
Ретушь одежды
Ретушь макияжа и маникюра
А так же другие услуги по ТЗ