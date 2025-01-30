Deep retouching

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Deep retouching

  • Проявка RAW — файла (баланс белого, насыщенность, экспозиция, контраст)

  • Кадрирование (при необходимости с использованием ИИ)

  • Сложная пластика (лицо, волосы, тело, одежда, мебель)

  • Отбеливание зубов

  • Ретушь глаз

  • Глубокая ретушь кожи (использование техники Dodge& Burn и/или частотного разложения)

  • Глубокая ретушь волос (замена участка прически при необходимости)

  • Чистка фона (удаление пятен, царапин, объектов + обтравка и замена фона)

  • Локальная цветокоррекция

  • Ретушь одежды

  • Ретушь макияжа и маникюра

  • А так же другие услуги по ТЗ