Дембельский альбом

Создание дембельского альбома – это всегда работа, наполненная смыслом и атмосферой воспоминаний.

Всё начинается со сбора фотографий, символики и пожеланий заказчика, чтобы передать дух службы и дружбы. Определяется стиль – классический армейский, современный или тематический, который подчеркнёт индивидуальность.

Дизайн обложки становится лицом альбома, объединяя в себе символику, фото и элементы, создающие нужное настроение. Внутренние страницы тщательно прорабатываются, размещение снимков и текстов строится так, чтобы всё смотрелось гармонично.

Каждая фотография проходит обработку, выравнивается по цвету и тону, создаются коллажи, объединяющие сослуживцев в одной композиции. И по итогу создался сюжет длиною в год переданный в альбом, все переезды, главные фото, интересные события и моменты показали это в данном альбоме.

В итоге заказчик мой доволен, получается не просто фотоальбом, а памятная книга, которая сохранила его эмоции, истории и дух службы на долгие годы.



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*Альбом был сделан на 32 фотографии, заказчик разрешил использовать некоторые и замазав лица