FlipBook 3D фотоальбом, журнал и открытки. ,Обработка фотографий
Обработка фотографий
Добавлена2 просмотра
2 месяца назад
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Флипбук: от оптической игрушки до революции в книгоиздании
FlipBook 3D фотоальбом, это действительно аналог реального альбома с твердой обложкой , листающими страницами и просмотром каждой фотографии. Нет сравнения со статическими слайд-шоу и PDF книгами.
Изготовляется FlipBook на любую тематику по макету или индивидуально. Предоставляется в форматах EXE . Возможно музыкальное сопровождение.
Загрузите FlipBook на флешку и Ваш 3D альбом будет как реальный, только гораздо компактней
Не заменимая вещь для компоновки фотографий свадьбы, юбилея, детского утренника, школы, путешествия и т. п
Попробуйте и Вы не разочаруетесь.