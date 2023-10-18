FlipBook 3D фотоальбом, журнал и открытки. ,Обработка фотографий

Флипбук: от оптической игрушки до революции в книгоиздании

FlipBook 3D фотоальбом, это действительно аналог реального альбома с твердой обложкой , листающими страницами и просмотром каждой фотографии. Нет сравнения со статическими слайд-шоу и PDF книгами.

Изготовляется FlipBook на любую тематику по макету или индивидуально. Предоставляется в форматах EXE . Возможно музыкальное сопровождение.

Загрузите FlipBook на флешку и Ваш 3D альбом будет как реальный, только гораздо компактней

Не заменимая вещь для компоновки фотографий свадьбы, юбилея, детского утренника, школы, путешествия и т. п

Попробуйте и Вы не разочаруетесь.