Фото девушки, стилизованное под старинную картину
Обработка фотографий
Добавлена627 просмотров
14 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа сделана в процессе импровизированного мастер-класса для фотографа, который хотел научиться стилизовать фотографии под старинные картины. Время обработки фото - 40 минут.