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Данный фото коллаж был изготовлен для интернет-магазина с целью привлечения большего количества посетителей за счёт интересных фотографий, размещаемых на различных ресурсах.
Что было сделано:
- Произведена обтравка фото подушки
- Подобраны картинки для коллажа: чашка, еловые ветки, фон, деревянная поверхность
- Нарисован пар, снег
- Затонирован фон и поверхность стола
- Добавлены тени