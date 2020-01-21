Фотограф, Обработка фото

Добавлена
4 года назад
91 просмотр
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Занимаюсь фотографией 5 лет, снимаю людей, природу, владею Photoshop и Lightroom