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Фотограф, Обработка фото
Обработка фотографий
Добавлена
4 года назад
91 просмотр
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Занимаюсь фотографией 5 лет, снимаю людей, природу, владею Photoshop и Lightroom
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Александр Шевкунов
ashevkunov
Был
4 года назад
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