Сделаю фотомонтаж любой сложности:- соберу несколько изображений в одно;- поменяю фон;- удалю лишние детали, предметы (в том числе людей);- поменяю цвет;- переодену и пр.Нужно для заказа:Для выполнения заказа опишите свое задание, пришлите нужные файлы и доступы. Напишите пожелания о конечном результате. Пишите. Обсудим все детали при общении.Буду рада стать полезной.