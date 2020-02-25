Фоторедактор

Здраствуйте!

Меня зовут Богдан. Я художник и графический дизайнер.

Специализуюсь на создании логотипов и рекламы.

Опыт роботы в данной сфере около 6 лет + высшее художественное образование (НУ'ЛП' дизайн рекламной среды)

Стараюсь поддержывать и создавать трэнды в дизайне

Я перфекционист, всегда довожу свою работу до идеала.

Помогу и решу Вашы задачи связанные с дизайном. Выбрав меня Вы точно не пожалете!)

Делаю все в сроки, и внимательно отношусь к деталям

Обращайтесь!)