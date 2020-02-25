Фоторедактор

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Меня зовут Богдан. Я художник и графический дизайнер.
Специализуюсь на создании логотипов и рекламы.
Опыт роботы в данной сфере около 6 лет + высшее художественное образование (НУ'ЛП' дизайн рекламной среды)
Стараюсь поддержывать и создавать трэнды в дизайне
Я перфекционист, всегда довожу свою работу до идеала.
Помогу и решу Вашы задачи связанные с дизайном. Выбрав меня Вы точно не пожалете!)
Делаю все в сроки, и внимательно отношусь к деталям
Обращайтесь!)